РосСМИ нашли связь подозреваемого в отравлении Скрипалей с разведкой РФ

В справке, опубликованной ранее изданиями The Insider и Bellingcat, есть пометки, которые могут действительно свидетельствовать о том, что Александр Петров имеет отношение к российской разведке.

Российские журналисты нашла доказательства, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова к Министерству обороны РФ.

"Новая газета" отсылается к совместному материалу The Insider и Bellingcat, в котором они опубликовали справку из ФМС на Александра Петрова.

Как отмечает российское издание, в этой справке ФМС есть пометки, которые могут действительно свидетельствовать о том, что Александр Петров имеет отношение к российской разведке. Например, там стоит пометка "есть письмо с.с". Аббревиатурой "С.С" обычно помечают сведения под грифом "совершенно секретно".

"Но никто не обратил внимание на другую пометку в справке, которая гораздо более явно доказывает причастность Петрова к Министерству обороны России. В справке ФМС есть пометка "сведений не давать", и в ней указан телефон: 195-79-66", - говорится в статье.

Этот номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России. В том, что телефон из справки ФМС на Петрова относится к Министерству обороны России, легко убедиться и другим способом. Можно в любом поисковике вбить первые 5 цифр из справки на Петрова и найдется несколько номеров телефонов подразделений и подведомственных структур Минобороны.

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К примеру, у журнала "Зарубежное военное обозрение" Министерства обороны телефон (499) 195-79-64 (отличается только на одну цифру от номера из справки на Петрова). Редакция журнала располагается на Хорошевском шоссе, поблизости со штаб-квартирой ГУ ГШ.

"Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, - это телефон отдела кадров места, где они служат", - предположил в разговоре с "Новой газетой" бывший сотрудник спецслужб.

Ранее УНИАН сообщал, что авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider на основании паспортных данных, которые они обнаружили пришли к выводу, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками спецслужб РФ.

Напомним, 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.