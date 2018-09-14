Сразу в нескольких городах США в десятках домов произошли взрывы газа

Большинство пожаров и взрывов произошли в трех городах, расположенных примерно в 40 км к северу от Бостона.

Десятки взрывов и пожаров охватили большую территорию сразу в нескольких городах к северу от Бостона вечером 13 сентября.

Причиной многочисленных инцидентов, скорее всего, стала авария на газопроводе, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Местная газета Eagle Tribune сообщила о том, что во время взрыва жилого дома в Лоуренсе пострадали несколько человек. Издание не привело подробностей происшествия.

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По данным властей, версия об умышленных поджогах исключается. В сообщении полиции штата говорится, что «о причинах говорить пока рано». Однако несколько местных изданий пишут о возможной аварии на газопроводе. Первый взрыв был спровоцирован «избыточным давлением» в газопроводе, сообщила телекомпания WBZN.

По предварительным данным, большинство пожаров и взрывов произошли в трех городах, расположенных примерно в 40 км к северу от Бостона: Лоуренсе (от 20 до 25 пожаров и взрывов), Андовере (20 пожаров) и Северном Андовере (25 пожаров).

В целом, согласно сообщению полиции штата в Twitter, в американских городах в штате Массачусетс произошло 70 взрывов газа, которые привели к пожарам.

MSP Fusion Center has current updated tally of responses to fires/explosions/investigations of gas odor at 70. Spread over wide swath of south #Lawrence and northern part of #NorthAndover with several others across Merrimack River in north Lawrence. pic.twitter.com/a7kBYaWFrJ — Mass State Police (@MassStatePolice) September 13, 2018

Власти пострадавших городов призвали всех людей, которые чувствуют запах газа у себя дома, срочно покинуть жилища вплоть до дальнейших распоряжений.

Как сообщал УНИАН, в четверг вечером, 5 июля из центра Праги эвакуировали полтысячи человек из-за масштабной утечки газа.