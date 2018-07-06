В центре Праги эвакуировали полтысячи человек из-за утечки газа (видео)

02:33, 06 июля 2018
Мир
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Пожарные эвакуировали полтысячи человек / фото twitter.com/PolicieCZ

Об этом сообщил представитель городского управления пожарной охраны Мартин Кавка, передает zn.ua со ссылкой на cznews.info.

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В районе Староместской площади, где произошла утечка, временно приостановлено движение транспорта.

Сообщается, что пожарные эвакуируют жителей домов на Masné ulici на Starém městě. Закрыта также Rybná ulice, остановлены трамваи и автобусы около Revoluční ulici.

Утечка газа обнаружена в районе 20:00 по местному времени. В обоих направлениях закрыто движение автобусов и трамваев по маршруту Náměstí Republiky - Dlouhá třída. Ограничения коснутся трамваев номер 6, 8, 15 и 26, а также автобусов маршрута номер 207.

Как сообщает местная полиция в Twitter, два человека и три полицейских госпитализированы с признаками отравления газом. Сейчас их состояние улучшилось.

Напомним, в конце прошлого года в Праге обрушился легкий бетонный мост для пешеходов и велосипедистов, в результате чего пострадали четыре человека. 

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Теги: #Чехия#утечка газа