Пропагандистка Симоньян анонсировала интервью с "отравителями" Скрипалей

Она сказала, что подозреваемые британскими властями захотели дать интервью именно ей, так как они ей якобы «доверяют».

Главный редактор одного из главных российских пропагандистских ресурсов Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым – подозреваемыми в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Об этом пропагандистка написала на своей странице в Twitter. По ее словам «отравители» сами на нее вышли. «Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», – написала она.

Она сказала, что подозреваемые британскими властями захотели дать интервью именно ей, так как они ей якобы «доверяют».

Она добавила, что интервью было записано на русском и сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.

Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу.



Каминг сун. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

1. Как вы их нашли?



Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

2. Почему именно мне?



Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, т к, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют'. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

3. Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.

Как сообщал УНИАН, Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, найдены.

«Мы знаем, кто это. Мы их нашли», – заявил Путин. «Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди», – добавил он.