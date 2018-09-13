Пропагандистка Симоньян анонсировала интервью с "отравителями" Скрипалей
Главный редактор одного из главных российских пропагандистских ресурсов Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым – подозреваемыми в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Об этом пропагандистка написала на своей странице в Twitter. По ее словам «отравители» сами на нее вышли. «Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», – написала она.
Она сказала, что подозреваемые британскими властями захотели дать интервью именно ей, так как они ей якобы «доверяют».
Она добавила, что интервью было записано на русском и сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.
Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.
Каминг сун.
1. Как вы их нашли?— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.
Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех.
В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.
2. Почему именно мне?— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.
Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, т к, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют'.
3. Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 13 вересня 2018 р.
Как сообщал УНИАН, Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, найдены.
«Мы знаем, кто это. Мы их нашли», – заявил Путин. «Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди», – добавил он.