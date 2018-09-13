цей матеріал доступний українською

Пропагандистка Симоньян анонсировала интервью с "отравителями" Скрипалей

12:15, 13 сентября 2018
Мир
1997 0
В Британии считают, что Петров и Боширов сотрудники ГРУ / фото news.met.police.uk

Главный редактор одного из главных российских пропагандистских ресурсов Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым – подозреваемыми в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Читайте такжеВ Британии назвали ложью заявление Путина об отравлении Скрипалей

Об этом пропагандистка написала на своей странице в Twitter. По ее словам «отравители» сами на нее вышли. «Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», – написала она.

Она сказала, что подозреваемые британскими властями захотели дать интервью именно ей, так как они ей якобы «доверяют».

Она добавила, что интервью было записано на русском и сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.

Как сообщал УНИАН, Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, найдены.

«Мы знаем, кто это. Мы их нашли», – заявил Путин. «Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди», – добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля
Теги: #Россия#Сергей Скрипаль