Порноактриса Сторми Дэниелс назвала дату выхода книги о Трампе

Порноактриса пообещала, что в книге будет «вся правда».

Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), которая утверждает, что у нее был роман с Дональдом Трампом, 2 октября выпустит книгу об отношениях с ним.

Об этом она заявила в эфире телеканала ABC, передает Дождь.

По ее словам, в книге под названием «Full Disclosure» она опишет в том числе судебное противостояние с Трампом. Порноактриса пообещала, что там будет «вся правда».

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Сторми Дэниелс утверждает, что занималась сексом с Дональдом Трампом в 2006 году, когда он уже был женат на Меланье Трамп. Перед президентскими выборами 2016 года адвокат Трампа Майкл Коэн, по его словам, заключил с ней соглашение и заплатил 130 тысяч долларов за молчание. В марте Дэниелс подалав суд иск о расторжении этого соглашения.

Трамп отрицал и связь с актрисой, и то, что платил ей за молчание. Однако в августе 2018 года Коэн, которого обвинили в уклонении от налогов и мошенничестве, пошел на сделку со следствием и признался в том числе в том, что по указанию Трампа заплатил двум женщинам, с которыми у президента была связь.