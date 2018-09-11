Теракт в Афганистане: погибли 32 человека, еще 128 ранены

Согласно имеющейся информации, террорист-смертник взорвал себя в афганской провинции Нангархар.

В результате теракта в афганской провинции Нангархар погибли 32 человека, еще 128 ранены.

Как сообщает 112. ru со ссылкой на агентство Tolo News, согласно имеющейся информации, террорист-смертник подорвал себя в районе Мохманд Дара.

Количество погибших подтверждается официальным заявлением главы регионального департамента здравоохранения, в то же время заместитель председателя совета провинции Нангархар заявляет, что во время теракта погибли 50 человек.

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За несколько часов до атаки в Джалалабаде также прогремели взрывы. Два взрывных устройства были приведены в действие возле школы, в результате чего один ребенок погиб, еще четверо получили ранения.

В регионе действуют две террористические организации "Талибан" и "Исламское государство", однако ни одна из них пока не взяла на себя ответственность за атаки.

Ранее в Кабуле смертник устроил взрыв в образовательном центре, погибли 48 человек.