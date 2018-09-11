NRC Handelsblad: Нидерланды прекратят поддержку оппозиции Сирии, так как Асад побеждает

В Гааге не ждут резкого изменения хода сирийской гражданской войны в ближайшие времена.

Нидерланды прекращают поддержку оппозиционных сил в Сирии через различные программы, которые работали на протяжении гражданской войны.

«Возможность того, что в краткосрочной перспективе ход войны изменится, очень небольшая», - написали в совместном заявлении к Палате представителей министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и министр развития сотрудничества Сигрид Кааг, пишет NRC Handelsblad.

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Нидерландские чиновники убеждены, что победа армии режима Башара Асада неизбежна. В целом европейская страна передала сирийской оппозиции через различные программы 70 миллионов евро. Блок и Кааг отметили, что это «не помогло добиться желаемого результата». А саму программу помощи они назвали «разочарованием».

На протяжении последних трех лет Нидерланды поддерживали 22 оппозиционные группы, которые получали еду, автомобили и средства связи, но не оружие. Всего в Сирию таким образом было отправлено 313 автомобилей. Кроме того, нидерландские военные проводили тренировку для нескольких оппозиционных групп.

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Также правительство Нидерландов прекращает поддержку гуманитарной группы «Белые каски». Волонтеры организации доставали мирных жителей из-под завалов после бомбежек и оказывали первую помощь. В прошлом году «Белые каски» были номинированы на Нобелевскую премию мира. Однако, Гаага прекращает помогать им тоже.

Тем временем, оказалось, что одной из групп, которая получала поддержку от нидерландского правительства, была террористическая «Джабат аль-Шамия». В частности, ее боевики получили от европейской страны униформы и автомобили. Группа нидерландцев, которые воевали в составе террористической группы, скоро предстанут перед судом. Не исключено, что этот факт мог подтолкнуть Гаагу к решению остановить все программы поддержки в Сирии.