Российские олигархи могут пойти на "дворцовый переворот" – генерал

По мнению бывшего разведчика, методы влияния со стороны олигархов по поводу санкций могут варьироваться: от давления на Путина до кардинальной смены кремлевской верхушки.

В качестве способа выхода из-под западных санкций российские олигархи могут пойти на крайние меры, в том числе и на «дворцовый переворот».

Об этом в интервью «ФАКТАМ» предупредил ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан.

Читайте такжеРоссия начала крупнейшие за последние 40 лет военные учения

По мнению офицера, российские олигархи, несмотря на напускную браваду, на самом деле чувствуют себя неуютно под санкциями со стороны США и Европы. «Ситуация не нравится российским олигархам. Они уже устали от того, что им нельзя подписывать договора с иностранными партнерами, что они элементарно не могут поехать отдыхать на какой-нибудь крутой курорт», — убежден Богдан.

Методы влияния со стороны олигархов могут варьироваться: от давления на Путина до кардинальной смены кремлевской верхушки. «Возможно, что и в России дело дойдет до „дворцового переворота“, если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится», — прогнозирует ветеран разведки.