Россия провела серию кибератак на энергетические сети Британии - СМИ

Согласно информации, кибератаки осуществлялись на энергетические сети, телекоммуникационные системы и медиа-организации.

Служба военной разведки Российской Федерации провела серию кибератак на энергетические сети Великобритании.

Об этом сообщает издание The Telegraph. Согласно информации, кибератаки осуществлялись на энергетические сети, телекоммуникационные системы и медиа-организации.

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Как сообщил руководитель Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Киаран Мартин, со времени чоздания в октябре 2016 года его организации, РФ неоднократно атаковала жизненно важную британскую инфраструктуру, пытаясь "взорвать международную систему".

Также сообщается, что в течение текущего года сотрудники NCSC отреагировали более чем на 600 подобных инцидентов.

Ранее группа хакеров РФ напала на немецкие телеканалы.