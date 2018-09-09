Россия провела серию кибератак на энергетические сети Британии - СМИ
20:30, 09 сентября 2018Мир
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Согласно информации, кибератаки осуществлялись на энергетические сети, телекоммуникационные системы и медиа-организации.
Илюстрація / REUTERS
Служба военной разведки Российской Федерации провела серию кибератак на энергетические сети Великобритании.
Об этом сообщает издание The Telegraph. Согласно информации, кибератаки осуществлялись на энергетические сети, телекоммуникационные системы и медиа-организации.
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Как сообщил руководитель Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Киаран Мартин, со времени чоздания в октябре 2016 года его организации, РФ неоднократно атаковала жизненно важную британскую инфраструктуру, пытаясь "взорвать международную систему".
Также сообщается, что в течение текущего года сотрудники NCSC отреагировали более чем на 600 подобных инцидентов.
Ранее группа хакеров РФ напала на немецкие телеканалы.
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