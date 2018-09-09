Главную награду Венецианского кинофестиваля получил фильм, снятый для Netflix (фоторепортаж)

"Золотого льва" получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

"Золотого льва" на Венецианском кинофестивале в Италии, который завершился в субботу, 8 сентября, получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Лента, снятая для интернет-сервиса Netflix, рассказывает историю жизни обычной семьи среднего достатка в Мехико в 70-х годах прошлого века, передает Deutsche Welle.

Лучшим режиссером, по мнению жюри, стал Жак Одиар с фильмом "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворитка".

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Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", в котором он сыграл голландского художника. Лучшей актрисой признана Оливия Колман за роль королевы Анны Стюарт в фильме "Фаворитка".

Приз за лучший сценарий получили братья Джоэль и Итан Коэны за картину "Баллада Бастера Скраггса". Спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм "Соловей", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Байкале Ганамбарр за роль в этом же фильме.

Международный Венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе приняла участие 21 картина.

Ранее УНИАН сообщал, что российский режиссер-документалист Виктор Косаковский на Венецианском кинофестивале произнес речь в поддержку незаконно осужденного в России украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.