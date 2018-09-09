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Главную награду Венецианского кинофестиваля получил фильм, снятый для Netflix (фоторепортаж)

02:35, 09 сентября 2018
Мир
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Альфонсо Куарон / REUTERS

"Золотого льва" на Венецианском кинофестивале в Италии, который завершился в субботу, 8 сентября, получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Лента, снятая для интернет-сервиса Netflix, рассказывает историю жизни обычной семьи среднего достатка в Мехико в 70-х годах прошлого века, передает Deutsche Welle.

Лучшим режиссером, по мнению жюри, стал Жак Одиар с фильмом "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворитка".

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Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", в котором он сыграл голландского художника. Лучшей актрисой признана Оливия Колман за роль королевы Анны Стюарт в фильме "Фаворитка".

Приз за лучший сценарий получили братья Джоэль и Итан Коэны за картину "Баллада Бастера Скраггса". Спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм "Соловей", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Байкале Ганамбарр за роль в этом же фильме.

Международный Венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе приняла участие 21 картина.

''Золотого льва'' получил фильм ''Рома'' мексиканского режиссера Альфонсо Куарона
"Золотого льва" получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
''Золотого льва'' получил фильм ''Рома'' мексиканского режиссера Альфонсо Куарона
"Золотого льва" получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
''Золотого льва'' получил фильм ''Рома'' мексиканского режиссера Альфонсо Куарона
"Золотого льва" получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
''Золотого льва'' получил фильм ''Рома'' мексиканского режиссера Альфонсо Куарона
"Золотого льва" получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
''Золотого льва'' получил фильм ''Рома'' мексиканского режиссера Альфонсо Куарона
"Золотого льва" получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм ''Фаворитка''
Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворитка" /  © REUTERS
Лучшей актрисой признана Оливия Колман
Лучшей актрисой признана Оливия Колман  /  © REUTERS
Лучшей актрисой признана Оливия Колман
Лучшей актрисой признана Оливия Колман  /  © REUTERS
Лучшими актером стал Уиллем Дефо
Лучшими актером стал Уиллем Дефо /  © REUTERS
Лучшими актером стал Уиллем Дефо
Лучшими актером стал Уиллем Дефо /  © REUTERS
Спецприз жюри получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм ''Соловей''
Спецприз жюри получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм "Соловей" /  © REUTERS
Спецприз жюри получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм ''Соловей''
Спецприз жюри получила австралийский режиссер Дженнифер Кент за фильм "Соловей" /  © REUTERS
Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Байкале Ганамбарр
Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Байкале Ганамбарр /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Гильермо Дель Торо
Гильермо Дель Торо /  © REUTERS
Эшлинг Франчози
Эшлинг Франчози /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Малгожата Шумовска
Малгожата Шумовска /  © REUTERS
Наоми Уоттс в платье Valentino на закрытии Венецианского кинофестиваля
Наоми Уоттс в платье Valentino на закрытии Венецианского кинофестиваля /  © REUTERS
Наоми Уоттс в платье Valentino на закрытии Венецианского кинофестиваля
Наоми Уоттс в платье Valentino на закрытии Венецианского кинофестиваля /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити /  © REUTERS
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм /  © REUTERS
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм /  © REUTERS

Ранее УНИАН сообщал, что российский режиссер-документалист Виктор Косаковский на Венецианском кинофестивале произнес речь в поддержку незаконно осужденного в России украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

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Теги: #венеция#кинофестиваль