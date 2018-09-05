Трамп отреагировал на информацию о краже с его рабочего стола

В книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» содержится описание инцидента, при котором экс-помощник президента США по экономике Гэри Кон украл с его стола документы об отмене торговой сделки с Сеулом.

Дональд Трамп заявил, что его подчиненные не воровали с его стола документы ради защиты интересов страны. Об этом политик сказал в интервью The Daily Caller.

Как отмечается, в книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» содержится описание инцидента, при котором экс-помощник президента США по экономике Гэри Кон украл с его стола документы об отмене торговой сделки с Сеулом.

«Никто у меня ничего не брал», — сказал Трамп.

Он добавил, что лично не общался с автором книги, но, скорее всего, сделал бы это, если бы тот позвонил.