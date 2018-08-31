В США против лоббиста Оппоблока выдвинули обвинения

Бывшего партнера Манафорта обвинили в незаконной лоббистской работе на пользу украинской партии в течение четырех лет.

Соратника политтехнолога Пола Манафора, который когда-то работал на фирму Cambridge Analytica, обвинили в том, что он незаконно работал в США в интересах пророссийской партии из Украины.

Как пишет The Guardian, Сэму Паттену инкриминируют то, что он «умышленно» был агентом партии «Оппозиционный блок» с 2014 до 2018 года. Об этом говорится в представлении федеральному суду округа Колумбия. 47-летний лоббист мог нарушить акт «О регистрации иностранных агентов». Обвинения против него выдвинула прокуратура США в Вашингтоне.

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Пресс-секретарь прокуратуры пояснил, что в случае доказательства вины, Паттена ждет до 5 лет заключения, а также предусмотрено финансовые взыскания. Обвиняемый создал компанию в США вместе с россиянином Константином Килимником, который известен своими тесными связями со спецслужбами России.

Напомним, что суд присяжных недавно признал виновным по 8 обвинениям Пола Манафорта, который был консультантом "Партии регионов" и Виктора Януковича. Но для него это еще не все. В ближайшее время американский суд начнет рассмотрение по целому ряду других обвинений против Манафорта, которые касаются его работы в Украине.