Минобороны РФ анонсировало проведение масштабных учений в Средиземном море

В Минообороны планируют развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов».

В Министерстве обороны России анонсировали проведение масштабных учений в Средиземном море с 1 по 8 сентября.

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Об этом говорится в релизе оборонного ведомства, текст которого есть в распоряжении УНИАН. «В соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

В Миноборони отметили, что в акватории Средиземного моря группировкой сил будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.

В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». В воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142мк и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30см морской авиации.