В НАТО считают, что Россия отрабатывает сценарий масштабного военного конфликта

Россия проводит "напористую политику, существенно увеличивая свой оборонный бюджет и военное присутствие".

В НАТО заявляют, что Москва, проводя масштабные военные учения "Восток-2018", отрабатывает сценарий масштабного военного конфликта.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Associated Press.

Действующий заместитель пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт заявил, что учения "Восток-2018", которые называют крупнейшими военными учениями со времен Холодной войны, "демонстрируют сосредоточенность России на отработке сценария масштабного военного конфликта".

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В учениях в Центральной и Восточной России примут участие около 300 тысяч российских военных. По информации китайского государственного агентства Синьхуа, Пекин собирается направить на учения 3200 военнослужащих и около 900 единиц оружия.

Уайт заявил, что масштабы учений соответствуют пониманию, что Россия проводит "напористую политику, существенно увеличивая свой оборонный бюджет и военное присутствие".

Как сообщал УНИАН, в России с 11 по 15 сентября пройдут масштабные военные учения "Восток-2018", в которых примут участие около 300 тысяч военнослужащих. Проверка, по словам главы Минобороны РФ, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.