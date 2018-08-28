В России анонсировали крупнейшие военные учения со времен Брежнева

Проверка, по словам главы Минобороны РФ, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.

В России с 11 по 15 сентября пройдут масштабные военные учения "Восток-2018", в которых примут участие около 300 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РБК.

Выступая перед журналистами в Абакане, Шойгу рассказал, что военные учения "Восток-2018" станут крупнейшими с 1981 года. В них примут участие около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников.

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"Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", - указал Шойгу. По его словам, учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.

Проверка, по словам главы Минобороны РФ, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.

Шойгу добавил, что преддверием учений стала внезапная проверка боеготовности, которая стала "хорошей практикой в жизни и работе".

Учения "Запад-81", о которых упоминал министр обороны, проходили в сентябре 1981 года в Беларуси, странах Балтии и Украине. Тогда десятки тысяч советских военнослужащих отрабатывали в том числе ввод войск на территорию соседней Польской Народной Республики. В Польше тогда проходили акции протеста, их инициаторами выступал оппозиционный профсоюз «Солидарность» под руководством Леха Валенсы.

Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение.

Ранее УНИАН сообщал, что миссия ОБСЕ в Молдове выразила обеспокоенность в связи с проведением 14-15 августа российскими военными несогласованных учений, включающих форсирование реки, в Зоне Безопасности.