Десятки тысяч пчел атаковали центр Нью-Йорка (фото, видео)

Атака пчел была сфокусирована, в основном, на зонтик.

В Нью-Йорке из-за роя пчел, облепившего зонтик тележки по продаже хот-догов на Таймс-сквер, полиция перекрыла центральную площадь города — Таймс-сквер.

По данным издания, рой состоял из нескольких тысяч особей. Изначально пчел заметили в пешеходной зоне Таймс-сквер — Милитари айленд. Как сообщили очевидцы, людям приходилось постоянно отмахиваться от них.

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Полиция приняла решение перекрыть улицу, чтобы предотвратить атаку роя на горожан и туристов. После того как насекомые сели на зонтик передвижного киоска, сотрудник полиции с помощью вакуумного устройства снял их с тента.

По его словам, в скором времени для них найдут подходящий улей.