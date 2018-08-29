В Греции во время катастрофы военного самолета погиб пилот

Самолет типа T-2 Buckeye находился на расстоянии в семь морских миль от греческого города Спарты, когда случилась авария.

В Греции разбился учебный самолет эллинских ВВС во время тренировочного рейса. В результате погиб пилот.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Тело 39-летнего пилота обнаружили спасатели вскоре после инцидента. Он был отцом двух детей", - говорится в сообщении.

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Самолет типа T-2 Buckeye находился на расстоянии в семь морских миль от греческого города Спарты, когда случилась авария.

Второй пилот выжил, приземлившись с парашютом. Он был госпитализирован.

У обоих мужчин был 2500-часовой опыт полетов за плечами.

О причинах аварии было начато расследование.