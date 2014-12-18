Министр обороны Польши заявил, что страна готова к приему украинских и литовских военных

Польша полностью подготовлена к приему украинских и литовских военных, которые должны служить в совместной военной бригаде, и заинтересована в том, чтобы они прибыли в Люблин как можно скорее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Люблине заявил заместитель премьер-министра Польши, министр обороны Томаш Семоняк.

“Очень доволен, что президент Украины Петр Порошенко мог увидеть инфраструктуру, увидеть, что все готово для прибытия украинских офицеров и литовских коллег”, - сказал Семоняк после того, как Порошеко посетил место дислокации совместной бригады.

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По словам Семоняка, польская сторона заинтересована в том, чтобы украинские и литовские военные прибыли в Люблин как можно скорее, но это будет зависеть от властей Украины и Литвы.

“Думаю, что после сегодняшних деклараций господина президента Петра Порошенко это будут первые месяцы следующего года”, - сказал он, отвечая на вопрос, когда ожидается приезд первых военных из Украины. По его словам, первая группа украинских военных будет насчитывать 18 человек.

Как сказал Семоняк, Порошенко поручил провести детальные переговоры на эту тему с украинским министром обороны уже в начале следующей недели.

Семоняк также очень положительно оценил результаты переговоров с Порошенко и польско-украинского военного сотрудничества.