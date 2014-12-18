Начало работы украинско-польско-литовской военной бригады перенесено на более ранний срок

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом в Люблине заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с украинской общиной.

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"В I квартале 2015 года она должна начать функционировать. Никакого времени на раскачку ", - сказал Петр Порошенко.

Ранее сегодня президент посетил место дислокации этой бригады вместе с вице-премьером Польши и министром обороны Томашем Семоняком.