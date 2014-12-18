Начало работы украинско-польско-литовской военной бригады перенесено на более ранний срок
14:16, 18 декабря 2014Политика
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Создаваемая Украиной, Польшей и Литвой совместная военная бригада начнет функционировать в I квартале 2015 года вместо ранее запланированного конца 2016 года.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом в Люблине заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с украинской общиной.
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"В I квартале 2015 года она должна начать функционировать. Никакого времени на раскачку ", - сказал Петр Порошенко.
Ранее сегодня президент посетил место дислокации этой бригады вместе с вице-премьером Польши и министром обороны Томашем Семоняком.
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