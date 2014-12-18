В ЕС надеются, что Россия начнет соблюдать Минские соглашения в ближайшие дни

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Могерини сказала сегодня в Брюсселе перед саммитом ЕС.

„Пришло время для всех сторон, прежде всего, для России, выполнить Минские договоренности. Мы должны видеть конкретные результаты, и я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем увидеть позитивное развитие в этом вопросе. Я убеждена, что Минские соглашения содержат конкретные цели, а также временные рамки. Я бы ожидала, чтобы эти временные рамки стали уважаться в ближайшие дни”, - сказала Могерини.

Верховный представитель разделяет мнение президента Европейского Совета Дональда Туска о необходимости выработки новой стратегии ЕС в отношении России.

„Есть необходимость развивать ответственную стратегию в отношении России. Мы начнем сегодня, и я готова это продолжить, в зависимости, как разговор пройдет сегодня, на встрече министров иностранных дел в январе”, - подчеркнула она.

Говоря об экономической ситуации в России, Могерини подчеркнула, что сложное финансовое положение не является хорошей новостью, прежде всего, для российских граждан, но и не является хорошей новостью для Украины и не является хорошей новостью для Европы и остального мира.

„Обычно, я не воспринимаю то, что если что-то негативное для одного, то это может быть положительным для другого. Но это правда, что президент России Путин и российское руководство должны серьезно реагировать на необходимость радикальных изменений в поведении относительно всего мира, переключиться на сотрудничество, потому что это очень необходимо. Мир никогда не был таким опасным и нестабильным, каким он есть сейчас, и будет только хорошей новостью, если мы сможем построить конструктивные отношения для того, чтобы решить хотя бы некоторые из этих кризисов”, - сказала Могерини.

Она также напомнила, что только вернулась из Киева и намерена проинформировать сегодня на саммите лидеров стран-членов ЕС о результатах визита.

„Прежде всего, необходима поддержка реформ в Украине. Пришло время для ЕС сконцентрироваться на том, чтобы сделать Украину успешной. А для этого нужно работать, как в Киеве, так и в Брюсселе”, - подчеркнула Могерини.

Читайте такжеРешение об ужесточении санкций против России будет зависеть от Путина - Грибаускайте

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

19 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствовавшие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.

Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжали обстреливать мирное население и силы АТО.

С 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, хоть уменьшили интенсивность обстрела.