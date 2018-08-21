Лавров заявил, что новая встреча Волкера и Суркова состоится «в обозримом будущем»

Он напомнил, что они встречались ранее в Белграде.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова состоится «в обозримом будущем».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Сочи с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

«Наши контакты с США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и по Украине. По Сирии более интенсивно, по Украине идет диалог формата Волкер-Сурков, они обмениваются оценками ситуации и планируют, как я понимаю, встречу в обозримом будущем», - заявил Лавров.

Он напомнил, что они встречались ранее в Белграде.

Читайте такжеУкраинский генерал назвал условие, при котором Путин выведет войска с Донбасса

По его словам, урегулирование не происходит не из-за позиции России а из-за не способности властей Украины «выполнить свои обязательства по Минским соглашениям».

«Конечно же, всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания РФ», - добавил он.

Он заявил что «определенные политические круги в США сделали отношения с Россией разменной картой во внутриполитической борьбе в самих Штатах».

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент РФ Владимир Путин переназначил Владислава Суркова на должность своего помощника. В Кремле заявили, что Сурков продолжит курировать в администрации президента РФ оккупированный Донбасс.

Последняя встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января 2018 года в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде. В конце июня в Москве состоялась встреча Болтона с Путиным. Болтон заявил, что признание аннексии Крыма «не является позицией США», санкции против РФ должны оставаться.

***27 января Сурков по итогам встречи с Волкером заявил: «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения».

По его словам, в «дубайском пакете», в отличие от «белградского», представлен «достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в привязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений». Как сказал Сурков, Россия изучит новые предложения. 28 января Волкер заявил, что проект резолюции России, которым предлагается введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для США и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а лишь углубит конфликт.