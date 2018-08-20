Politico: Суд над Манафортом дает Украине основания для дел против своих чиновников и олигархов

Много скандальных деталей дела против американца позволяют Киеву начать свой ряд антикоррупционных дел, но вряд ли это произойдет.

Суд над Полом Манафортом в США бросил подозрения на его политических союзников в Украине, где он получил миллионы за работу политтехнолога.

Но в Киеве считают, что украинская власть откажется преследовать кого-то из украинских чиновников из-за страха разозлить президента США Дональда Трампа. Ведь его помощь необходима для того, чтобы сдерживать Россию, пишет Politico.

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«Украинское правительство попытается все проигнорировать. Манафорт – это лицо, которое было близким к президенту Трампу и к которому он до сих пор может проявлять симпатию. Чиновники боятся потерять поддержку Трампа или спровоцировать нежелательный конфликт с администрацией США», - сказала изданию директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

Впрочем, некоторые политические и антикоррупционные активисты убеждены, что новая информация, разоблаченная делом против Манафорта за его налоговое и банковское мошенничество, должна бы дать толчок новым уголовным производствам в Украине. В частности против чиновников и олигархов, которые щедро засыпали Манафорта наличными.

Издание пишет, что украинцы были потрясены судом над американцем, узнав, что бывший пророссийских президент страны Виктор Янукович и его партия заплатили ему 60 миллионов долларов в виде незадекларированных доходов, которые прошли через сложную схему офшоров и фальшивых компаний. Также оказалось, что одна из компаний Манафорта недолго работала на кампанию Петра Порошенко, что потенциально может связать нынешнего президента страны с темными делами американского политтехнолога. И все это как раз накануне выборов, на которых Порошенко стремится завоевать второй срок.

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Однако, активисты все же не ждут, что разоблачения превратятся в какие-то реальные производства, учитывая силу олигархов в Украине. Кроме того, никому из богачей и чиновников не объявили никакие подозрения из-за простого факта, что копание под Манафорта может вылиться в политический удар в ответ со стороны Трампа, которому не понравятся новые заголовки о экс-главе его избирательного штаба. Politico также заметило неуверенность среди украинских ведомств относительно вопроса, кто должен был бы начать такое расследование.

Украина не может позволить себе разрыв в отношениях с США. Проамериканское правительство страны зависит от Вашингтона как источника дипломатической, финансовой и военной поддержки против агрессии России на Донбассе, где война длится уже четыре года. Кроме того, Кремль аннексировал Крым, вызвав протест со стороны международного сообщества.

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Порошенко, похоже, смог добиться хороших отношений. Вашингтон передал Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, о чем украинцы просили достаточно долго для сдерживания российских сил на Востоке Украины. Чтобы продемонстрировать поддержку, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе приедет на празднование Дня независимости Украины. А Госсекретарь Майк Помпео недавно выступил с жестким призывом к России прекратить оккупацию Крыма.

Впрочем, существуют страхи, что украино-американские отношения могут снова испортиться, ввиду взаимоотношения Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Воюя против Кремля за свою территориальную целостность, Киев чувствует, что у него не много пространства для маневров.