Обама подписал закон о поддержке Украины, но не о поставках оружия

Американский президент подписал во вторник принятый в Конгрессе бюджетный закон, который среди расходов на общую сумму в 1 триллион 100 миллиардов долларов предусматривает и поддержку Украины, передает ТСН.

В тексте, который занимает более 1 тысячи 600 страниц, содержится, в частности, пункт о предоставлении Украине заемных гарантий. 175 миллионов долларов должны пойти к программе Инициативы заверения Европы, что даст возможность США предоставить помощь Украине и трем странам Балтии на развитие их вооруженных сил.

Кроме того, документ предусматривает введение препятствий на помощь США любым действиям или политике, которые признают аннексию Россией украинского Крыма, запрета на контракты с крупнейшим российским экспортером вооружений "Рособоронэкспорт". Этот законопроект покрывает большинство расходов правительства США до сентября следующего года.

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Ранее во вторник в Белом доме сообщили, что Барак Обама подпишет и еще один принятый на днях в Конгрессе закон о поддержке Украины и санкции против России. Этот закон также предусматривает санкции против "Рособоронэкспорта", а также предоставляет президенту право (но не требует) вводить санкции против российского энергетического сектора, в частности, против "Газпрома", если эта компания перекроет газ странам НАТО, Украине, Грузии или Молдове.

Предусмотрено и право президента накладывать санкции против иностранных финансовых институтов, которые будут финансировать те российские компании и секторы экономики, в отношении которых США наложат свои санкции.

Относительно Украины закон предусматривает, что президент США имеет право (но не обязан) предоставлять помощь Украине оборонительными вооружениями, такими, как, например, противотанковая или бронебойное оружие или радары, беспилотные разведывательные аппараты, системы защищенной связи, а также военным обучением.

Предусмотрено также расширить невоенную помощь Украине - на обустройство вынужденных переселенцев, на переориентацию экспорта оборонных предприятий из России на другие рынки, - а также предоставить Украине срочную помощь в области энергетики в нынешних условиях нехватки топлива и электроэнергии, среди того и для уменьшения зависимости Украины от импорта энергоносителей.