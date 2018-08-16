Forbes: Конгресс США выгонит из России последних инвесторов новыми санкциями

Новые американские санкции будут очень болезненным ударом по российской экономике, лишив ее доступа к займам в долларах и евро.

Военный ястреб-республиканец Линдси Грэм перекроил санкции против России в Сенате, угрожая на этот раз сделать то, чего многие на рынке боялись больше всего: запретить давать ссуды крупнейшим российским банкам, в частности «Сбербанку» и «ВТБ», а также инвестировать в российские бонды.

За последним законопроектом о введении новых американских санкций стоит много сенаторов, которые вместе с американским инвестором Биллом Броудером разрабатывали «Акт Магнитского». Документ называется « Актом о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Но ему больше подходит название «DeBRA Act» («Don't Buy Russia Anything Act» – по-английски акт «Не покупай ничего у России»).

Об этом сегодня пишет издание Forbes. Несмотря на то, что республиканцы любят говорить о вмешательстве России в американские выборы и вторжении в Украину, о реальных причинах введения новых американских санкций можно узнать, вчитавшись в текст законопроекта.

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«Нынешний режим санкций не сдержал Россию от вмешательства в среднесрочные выборы в США 2018 года, которые приближаются. Наша цель в том, чтобы изменить статус-кво и наложить сокрушительные санкции, а также другие меры против путинской России до тех пор, пока она не отступит и не прекратит вмешиваться в американский избирательный процесс, откажется от кибератак на американскую инфраструктуру, пока войска России не покинут Украину и прекратят сеять хаос в Сирии», - написал сенатор Линдси Грэм в записке к законопроекту.

Издание отмечает, что документ, скорее всего, получит поддержку большинства в Конгрессе и станет законом, защищенным от вето, как это произошло с предыдущими санкциями в августе 2017 года. Тогда российские ценные бумаги не пострадали, потому что рынок видел положения, которые позволяли владеть ими. Но новые санкции изменят все.

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Американцам будет запрещено обладать суверенным долгом России включительно с квазигосударственными облигациями, выпущенными государственными энергетическими фирмами и кредиторами, которые уже в «черном списке». Законопроект не запрещает владеть акциями. Но запрет покупать российский долг означает, что подсанкционные фирмы, которые составляют львиную долю индекса Market Vectors Russia ETF, потеряют доступ к долларовому рынку капитала и фактически не смогут найти кредиторов в евро. Таким образом, ключевые для России компании будут заперты на российском рынке капитала, который достаточно слаб и на котором процентные ставки очень высокие. Не известно, пойдет ли Россия в таком случае на выпуск собственной криптовалюты (хотя "Газпром" думает это сделать на основе российской нефти), или может она будет искать партнеров в Китае.

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Сенаторы США уже сделали два предупредительных выстрела в направлении Евросоюза. Они угрожают последствиями странам НАТО из-за покупки российского военного оборудования. Американские законодатели также наложили санкции на инвестирование в энергетические проекты, которые продвигают российские государственные компании. Здесь стоит вспомнить, что «Северный поток-2» строит «Газпром» вместе с когортой западных партнеров, среди которых Royal Dutch Shell, Wintershell и OMV. Законопроект также исключает выход США из НАТО по решению самого президента Дональда Трампа. Документ устанавливает, что для такого шага нужна абсолютная поддержка Конгресса.

Аналитики Barclays Capital ожидают, что среднесрочный прогноз для России серьезно ухудшится. По их мнению, российская экономика даже при нынешней ситуации продемонстрирует незначительный рост во втором квартале, но в третьем квартале ее темп останется на том же уровне. Если США усилят санкции, а нынешние аппетиты в Вашингтоне указывают на такую вероятность, среднесрочные прогнозы России станут гораздо хуже. Больше всего аналитики обеспокоены теми мерами, которые американские сенаторы предлагают ввести против российских государственных банков.

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«В худшем случае, это может ограничить возможности банков проводить глобальные операции в международных финансовых институтах», - объясняет экономист лондонской фирмы BarCap Лиза Ермоленко.

Три года назад инвесторы на конференции VTB Capital в Москве предполагали, что санкции могут остаться в силе навсегда. Они были правы. Но инвесторы, вероятно, уже и оценили последствия сохранения давления «навсегда», они вряд ли поняли цену эндшпиля. А для сенаторов вроде Грэма он заключается в начале народного восстания против Путина и смене караула в Кремле. И шансы такого сценария высоки.

Россия никогда не признает вмешательство в американские выборы, что активирует санкции против нее. Поэтому россияне оказались в точке, где их обязательно накажут не зависимо от того, пытались они повлиять на голосование в Америке или нет. Законопроект о санкциях сенатора Грэма был внесен в Конгресс на прошлой неделе. В Barclays Capital констатируют, что документ «содержит ряд жестких мер», нацеленных отрезать для России доступ к глобальным рынкам капитала.