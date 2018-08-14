Опубликован законопроект о новых "сокрушительных" санкциях США против России

В законопроекте отмечается, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма – по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии.

На сайте Конгресса США во вторник опубликован проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный ранее группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Как передает «Радио Свобода», документ, озаглавленный "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", был разработан вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Он содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России.

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В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма – по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии. Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.

В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери), за кибератаки и за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается мнение, что Россия могла совершить в Сирии военные преступления.

Законопроект предусматривает, что спустя не более 180 дней после его принятия президент США должен ввести санкции против "политков, олигархов и иных лиц, которые осуществляют нелегальную и коррупционную деятельность в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина". Санкции должны быть введены и в отношении членов семей этих лиц и организаций, связанных с Путиным.

Как сообщал УНИАН, в начале августа шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партий США представили проект закона об усилении экономического, политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию путем введения санкций.

"Наша цель заключается в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до того времени, пока он не прекратит и не перестанет вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки на инфраструктуру США, пока Россия не выйдет с территории Украины и не прекратит все усилия по созданию беспорядка в Сирии", - пояснил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

8 августа в Госдепартаменте США заявили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России вступит в силу 22 августа.