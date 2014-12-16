В Пакистане число жертв нападения на школу возросло до 104 человек

Как сообщил главный министр провинции, где расположен город Пешавар, Первез Хаттак, количество раненых детей примерно такое же, как и погибших, сообщает радио "Свобода".

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Ранее медики сообщали об около 20 погибших, но отмечали, что количество жертв будет расти.

Утром вооруженные люди вошли в армейскую общественную школу и открыли огонь. Представитель группировки «Техрик-е-Талибан», который назвал себя Мухаммадом Хорасане сообщил, что эта группировка взяла на себя ответственность за нападение. Он добавил, что это месть за военную операцию в Северном Вазиристане.