В Пакистане число жертв нападения на школу возросло до 104 человек
12:30, 16 декабря 2014Мир
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Власти Пакистана сообщают о гибели 104 человек, в том числе 84 детей, в результате нападения боевиков на школу в Пешаваре.
REUTERS
Как сообщил главный министр провинции, где расположен город Пешавар, Первез Хаттак, количество раненых детей примерно такое же, как и погибших, сообщает радио "Свобода".
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Ранее медики сообщали об около 20 погибших, но отмечали, что количество жертв будет расти.
Утром вооруженные люди вошли в армейскую общественную школу и открыли огонь. Представитель группировки «Техрик-е-Талибан», который назвал себя Мухаммадом Хорасане сообщил, что эта группировка взяла на себя ответственность за нападение. Он добавил, что это месть за военную операцию в Северном Вазиристане.
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