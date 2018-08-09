Financial Times: У Путина проблемы с россиянами, которые не хотят ставить патриотизм выше кошелька

Общественные настроения в России начинают меняться.

Прошло менее пяти месяцев после того, как россияне «переизбрали» Владимира Путина на пост президента. Он получил больше голосов, чем любой президент со времен падения СССР. Но если тогда высокий результат указывал на то, что избиратели поддерживают политику Путина, то сейчас, кажется, они изменили свое мнение.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что ряд последних опросов указывает на то, что россияне устали ненавидеть Запад, не согласны с курсом страны и готовы протестовать. Если такие настроения укрепятся, Путин начнет нервничать.

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Это означало бы необходимость отказаться от всего, на что опирается его четвертый президентский срок: от победы патриотизма над личными экономическими интересами, воспитания ментальности «крепости в осаде» для отказа от западных ценностей, угнетения всех, кто осмеливается бросить вызов курсу президента.

Опрос, проведенный «Левада Центром» в середине июля, показал, что россияне относятся к США чаще положительно, чем отрицательно. И это впервые с декабря 2013 года и времен, которые предшествовали вторжению России в Украину, из-за которого отношения Москвы с Западом стали очень напряженными.

Перемена произошла внезапно: доля тех, кто положительно относится к Америке, выросла с 21% в мае до 43% в июле. Россияне также хотят примирения с Европой. Количество тех, кто испытывает негативные эмоции к ЕС сократилось с 55% до 38% за последние два месяца.

Чемпионат мира по футболу сыграл свою роль. Миллионы россиян подружились с болельщиками из других стран мира, что стало неожиданным поворотом после пропагандистских войн за последние 4 года. Москва допускала диалог с Западом на протяжении последних месяцев. Но ей не удастся улучшить отношения, учитывая тревогу западного общества из-за российского военного авантюризма в Украине и Сирии, попыток Кремля подорвать западные демократии и скандальных атак, таких как отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля. Бывший чиновник Кремля, отвечая на вопрос, когда могут улучшиться отношения России с США, сказал, что на это понадобится «столетие».

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Но ряд сигналов указывают на то, что российское общественное мнение меняется и Кремлю нужно реагировать уже сейчас. Впервые с февраля 2014 года, когда Москва аннексировала украинский Крым, меньше 50% респондентов сказали, что согласны с курсом своей страны. Кроме того, 41% россиян допускает возможность протестов из-за экономических проблем, а 28% сказали, что будут участвовать. Хотя еще в марте эти показатели составляли всего 17% и 8% соответственно.

Очевидным триггером сталорешение правительства поднять пенсионный возраст, из-за которого тысячи россиян вышли на улицы в прошлом месяце. Но для Кремля более тревожным является то, что протестные настроения в стране теперь выходят за пределы вопроса о пенсии. Количество тех, кто готов протестировать из-за политических проблем, увеличилось в четыре раза за последние три месяца, поднявшись до 23%. Российские социологи уже давно допускали, что масштабные политические протесты, которых в России не было с 2012 года, могут вспыхнуть, если страна выйдет из рецессии, а экономические проблемы больше не будут отвлекать средний класс от долгосрочных политических стремлений. Такой момент, вероятно, уже наступил.

Согласно данным «Левада Центра», рейтинг личной поддержки Путина упал до самого низкого уровня с 2013 года. Сейчас его поддерживают лишь 32% населения. Если эта тенденция продолжится, то россияне могут решить, что вместо «Путина 4.0» им было бы лучше вообще без него.