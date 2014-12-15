В Новосибирске задержаны люди, раскрасившие памятники в цвета украинского флага

Об этом сообщает российская служба BBC.

"На аппаратном совещании начальник полиции доложил, что задержана группа, которая этими актами вандализма занималась", - сказал губернатор Владимир Городецкий.

Ранее сообщалось, что по факту раскрашивания памятников возбуждены уголовные дела о вандализме, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды.

Читайте такжеВ Москве шпиль высотки раскрасили в сине-желтый и водрузили флаг Украины12 декабря местные блогеры сообщили, что стоящие на постаменте танк Т-34 и "Катюша" были разрисованы желтой и синей краской. На одном из постаментов в Сквере славы написано "Азов".

Кроме этого, неизвестные раскрасили желто-синим цветом памятник Ленину, а на постаменте написали "Слава Украине".