В Новосибирске несколько памятников раскрасили в цвета украинского флага

Об этом сообщает местный ресурс НГС.НОВОСТИ.

«Неизвестные раскрасили памятник Ленину в Дзержинском районе и военную технику на монументе Славы в Новосибирске в цвета украинского флага», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРуфер, раскрасивший звезду на московской высотке, представил доказательства своей работы

Как сообщил председатель Новосибирского отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Сапелкин, он увидел раскрашенный памятник Ленину на ул. Трикотажная около остановки «Гипроуголь» сегодня утром. На памятнике широкими кистями было написано «Слава Україні».

Руководство проектного института «Гипроуголь» рассказало изданию Тайга.инфо, что обратилось в полицию, на месте работают оперативники. По мнению руководства «Гипроугля», происшествие не является «обычной шалостью». В администрации Дзержинского района города сообщили, что памятник раскрашен только с одной стороны и добавили, что смогут прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Кроме того, сегодня в цвета украинского флага была раскрашена военная техника около монумента Славы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.