На австралийский берег выбросились сразу cемь кашалотов
08:10, 14 декабря 2014Мир
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Семь кашалотов выбросились на берег в Австралии.
Несколько кашалотов выбросились на берег / LiveLeak
Все животные, обнаруженные на побережье рядом с городом Ардроссаном, были мертвы.
Об этом пишет "Сегодня".
Как сообщается, еще один кашалот был спасен от смерти на берегу судном, оттащившим гиганта на глубоководье.
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Теперь у местных властей две задачи. Во-первых, как можно скорее убрать с пляжа туши. Во-вторых, исследовать их, чтобы выяснить причину гибели.
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