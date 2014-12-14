На австралийский берег выбросились сразу cемь кашалотов

Все животные, обнаруженные на побережье рядом с городом Ардроссаном, были мертвы.

Об этом пишет "Сегодня".

Как сообщается, еще один кашалот был спасен от смерти на берегу судном, оттащившим гиганта на глубоководье.

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Теперь у местных властей две задачи. Во-первых, как можно скорее убрать с пляжа туши. Во-вторых, исследовать их, чтобы выяснить причину гибели.