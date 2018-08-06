Развод Петросяна и Степаненко: всплыли новые скандальные подробности

Стало известно, что Елена Степаненко требует все авторские права на совместное творчество с Евгением Петросяном.

Российская юмористка Елена Степаненко официально подала на развод с Евгением Петросяном.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash. "Требования о разводе адвокат Елены озвучил сегодня на слушаниях по делу о разделе имущества. Обычно в таких случаях дается месяц на раздумье (для примирения), но судья этого месяца не дала и вообще объявила процесс закрытым", - говорится в сообщении.

Оказалось, что Степаненко требует все авторские права на совместное творчество.

"Стороны пытались договориться о правах полгода, но, видимо, не получилось", - добавили в Mash.

Как сообщал УНИАН, 3 августа ряд российских СМИ сообщили о намерении Елены Степаненко и Евгения Петросяна развестись после 33 лет совместной жизни.

Также сообщалось, что причиной развода, вероятно, стала молодая любовница Петросяна.