Россия хочет полностью закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта

Есть только одна категория граждан Евросоюза, которая имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники.

Россия намерена изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков из третьих стран, которые въезжают на ее территорию из Беларуси.

Об этом пишет DW.

Российские пограничники получили в конце июля инструкции, как действовать при осуществлении мероприятий дополнительного контроля: их обязали не пропускать на территорию России водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских.

Однако в ночь на 1 августа пришло распоряжение новые меры не применять, их введение отложили на неопределенный срок.

Граждан ЕС и ЕЭС (Казахстан, Армения, Киргизия) российские пограничники на границе с Беларусью с октября 2016 года перестали впускать, поэтому они вынуждены въезжать в РФ с территории других стран.

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Есть только одна категория граждан Евросоюза, которая имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники.

По словам одного из дальнобойщиков, теперь пункт пропуска "Красное" выглядит, как граница в ее классическом понимании: сначала паспортный контроль, и только те, кто его прошел, следуют дальше - на весогабаритный, транспортный, таможенный и фитосанитарный контроль.

Беларусь и Россия образуют федеративное государство, и для граждан обеих стран нет пограничного контроля, как такового.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выражал недовольство по поводу российской политики в отношении общей границы.