Лукашенко обеспокоился "шалостями" России на границе с Беларусью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность восстановлением пограничных зон на границе с Россией и охлаждением отношений между странами. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.

«Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска - то есть недоверие уже к нам», - заявил Лукашенко.

Читайте такжеРоссия изменила правила пограничного контроля для авиарейсов из БеларусиОн добавил, что Москва и Минск «многое потеряли на многих направлениях».

Как сообщал УНИАН, во время визита в Киев в июле Лукашенко заверил, что территория Беларуси никогда не будет использоваться для агрессии против Украины. Также, Лукашенко подчеркнул, что украинско-белорусская граница никогда не станет границей войны.

Кроме этого, белорусский президент сказал, что готов выполнить все поручения Порошенко и Путина для помощи в решении конфликта на Донбассе, и выразил готовность способствовать его решению.

7 апреля Лукашенко обвинил Кремль в неготовности к созданию союзного государства. Он выразил мнение, что отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Беларуси.

Договор о создании союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1997 году. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.