Появилось фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов

На одной из фотографий на лобовом стекле машины видно пулевое отверстие со стороны пассажира.

Убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishi.

Снимки обстреляного автомобиля опубликовал РБК.

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Подлинность фотографий автомобиля Mitsubishi (модель L200) РБК подтвердил источник в Центральноафриканской Республике, знакомый с ходом следствия. По его данным, машина находится в столице страны Банги.

На одной из фотографий на лобовом стекле машины видно пулевое отверстие со стороны пассажира.

Министр информации ЦАР Максим Казаги рассказал, что на месте убийства не были найдены ни принадлежавшие журналистам техника, ни деньги. По его словам, журналисты попытались оказать сопротивление напавшим на них людям.

Убитые в Центральной Африки российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishihttps://t.co/ZPEOBTUwz0



Фото: Источник РБК pic.twitter.com/ZbQWLG1TrT — РБК (@ru_rbc) August 2, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было. Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.

Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю, рядом с которым произошло нападение, базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.