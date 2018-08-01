В США арестовали украинских хакеров - СМИ
В США прокуроры обеспечили арест ряда украинцев по обвинению в хищении данных платежных карт и прочих данных американского бизнеса.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.
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Отмечается, что подозреваемые – члены хакерской группировки Carbanak, которую правоохранительные органы и частные кибер-расследователи называют одной из наиболее продуктивных киберпреступных организаций.
Официальное заявление об арестах и обвинениях должно состояться позже, 1 августа. По информации источников, обвинения подозреваемым будут предъявлены в рамках большого международного расследования.
В марте испанская полиция арестовала предполагаемого лидера Carbanak. По версии следствия, группировка украла до 1 миллиадра евро (1,2 млрд долларов), изменяя остатки на счетах и заставляя банкоматы выдавать им наличные.
Напомним, в марте сообщалось, что киберполиция Украины разоблачила украинского хакера, входившего с 2016 года в международную хакерскую группировку «Cobalt», которого подозревают во взломе компьютеров мировых банков и гостиниц.
В свою очередь, СМИ сообщили, что национальная полиция Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран задержала 34-летнего украинца Дениса К., подозреваемого в причастности к кибератакам против банков по всему миру, в том числе в России. Общий ущерб, нанесенный преступной группировкой, лидером которой являлся задержанный, составляет около $1 млрд.