В США арестовали украинских хакеров - СМИ

Подозреваемые – члены хакерской группировки Carbanak, которую называют одной из наиболее продуктивных киберпреступных организаций.

В США прокуроры обеспечили арест ряда украинцев по обвинению в хищении данных платежных карт и прочих данных американского бизнеса.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.

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Отмечается, что подозреваемые – члены хакерской группировки Carbanak, которую правоохранительные органы и частные кибер-расследователи называют одной из наиболее продуктивных киберпреступных организаций.

Официальное заявление об арестах и обвинениях должно состояться позже, 1 августа. По информации источников, обвинения подозреваемым будут предъявлены в рамках большого международного расследования.

В марте испанская полиция арестовала предполагаемого лидера Carbanak. По версии следствия, группировка украла до 1 миллиадра евро (1,2 млрд долларов), изменяя остатки на счетах и заставляя банкоматы выдавать им наличные.

Напомним, в марте сообщалось, что киберполиция Украины разоблачила украинского хакера, входившего с 2016 года в международную хакерскую группировку «Cobalt», которого подозревают во взломе компьютеров мировых банков и гостиниц.

В свою очередь, СМИ сообщили, что национальная полиция Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран задержала 34-летнего украинца Дениса К., подозреваемого в причастности к кибератакам против банков по всему миру, в том числе в России. Общий ущерб, нанесенный преступной группировкой, лидером которой являлся задержанный, составляет около $1 млрд.