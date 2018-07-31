В Центральноафриканской Республике убили российских журналистов – росСМИ
В Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам были сотрудниками российской газеты «Известия».
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Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на посольство РФ в стране.
Подчеркивается, что личные документы убитых еще не обнаружены и нет определенности, являются ли они гражданами РФ.
"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий", - отметили в диппредставительстве.
В посольстве также сообщили, что не располагают точными данными о третьем убитом. "По поводу третьего убитого нет никакой точной информации", - отметили в ведоместве.
На данный момент тела троих погибших доставлены в местный госпиталь.