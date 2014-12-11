Сенат Франции проголосовал за признание государства Палестина
Сенат Франции (верхняя палата парламента) проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство страны к признанию государства Палестина.
За документ отдали свои голоса 154 депутата, против высказались 146, сообщает "ЕвроПравда" со сслыкой на Le Figaro.
Признание государства Палестина, по мнению сенаторов, станет "первым шагом к равноправным отношениям между Израилем и палестинцами" и "непременным условием для открытых переговоров".
Читайте такжеФранция будет голосовать за признание государства Палестина
Стоит отметить, что 2 декабря Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции проголосовала за признание государства Палестина.
Ранее глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что "наступит время, и Франция признает государство Палестина, вопрос в том, когда и как". По его мнению, такое признание поможет в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.