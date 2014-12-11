Сенат Франции проголосовал за признание государства Палестина

За документ отдали свои голоса 154 депутата, против высказались 146, сообщает "ЕвроПравда" со сслыкой на Le Figaro.

Признание государства Палестина, по мнению сенаторов, станет "первым шагом к равноправным отношениям между Израилем и палестинцами" и "непременным условием для открытых переговоров".

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Стоит отметить, что 2 декабря Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции проголосовала за признание государства Палестина.

Ранее глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что "наступит время, и Франция признает государство Палестина, вопрос в том, когда и как". По его мнению, такое признание поможет в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.