Испания может признать Палестину как государство без согласия Израиля

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо, пишет РИА Новости.

Ранее испанский МИД заявлял, что такой шаг возможен лишь после достижения соглашения о создании государства Палестина с Израилем. Однако в четверг, выступая на обеде, организованном Ассоциацией европейских журналистов, глава внешнеполитического ведомства дал понять, что Мадрид пойдет на такой шаг, если будет убежден, что "переговоры не продвигаются".

"Испания признает Палестину, если мы сочтем, что это будет способствовать переговорам, или когда мы убедимся, что переговоры не продвигаются", — заявил министр.

При этом он отметил, что не стоит воспринимать такую возможность исключительно как "символический" шаг, а, напротив, он должен "способствовать решению" конфликта, в чем должны участвовать обе стороны при поддержке международного сообщества.

В то же время Маргальо признал, что палестинское государство может быть жизнеспособным только при достижении соглашения с Израилем, поскольку необходимо будет решать проблемы границ, возвращения беженцев и статуса Иерусалима.

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Министр также призвал Евросоюз координировать свои действия по этому вопросу.

В следующий вторник конгресс депутатов будет голосовать за предложение оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии, которая добивается признания Палестины правительством. Аналогичные символические голосования уже прошли в британском и ирландском парламентах и планируется во французском. Швеция официально поддержала признание палестинского государства. Никаких временных рамок для признания Палестины испанские социалисты в своем предложении не ставят.

На сегодняшний день государство Палестина признано 135 странами. Два года назад Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов присвоила палестинцам статус "государства-наблюдателя" при организации и подтвердила их право на самоопределение в пределах территорий, оккупированных Израилем в 1967 году, то есть на всем Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Израильские власти отказались признать резолюцию и осудили обращение палестинцев в ООН как односторонний шаг, противоречащий взаимным договоренностям и мешающий переговорному процессу.