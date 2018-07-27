Трампа заподозрили в попытке помешать «российскому делу» с помощью Twitter

В газете отметили, что Мюллер хочет спросить Трампа о его твитах, а также о других публичных выступлениях.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, изучает твиттер президента США Дональда Трампа, чтобы установить факты возможного противодействия расследованию «российского дела».

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на трех источников.

По словам источников, подозрения вызвали в том числе твиты Трампа о генеральном прокуроре Джеффе Сешенсе и бышем главе ФБР Джеймсе Коми. Они отметили, что президент мог с помощью сообщений в своем твиттере запугивать свидетелей или заставить сотрудников правоохранительных органов прекратить расследование.

В газете отметили, что Мюллер хочет спросить Трампа о его твитах, а также о других публичных выступлениях.