Rzeczpospolita: Россия готовится поглотить Беларусь

В Москве боятся, что Минск пойдет по стопам Украины и начнет развивать собственную национальную идентичность.

Москва требует от Минска еще более тесной интеграции в рамках Союзного государства в обмен на финансовую и энергетическую помощь, пишет Rzeczpospolita.

«Мы на фронте. Если не продержимся в ближайшие годы, то развалимся. А это означает, что надо будет входить в состав другой страны, иначе об нас будут ноги вытирать», - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко через несколько дней после разговора с Владимиром Путиным.

Политики встретились в Минске по случаю основания Союзного государства России и Беларуси (СГРБ). Вскоре по приглашению российского автократа Лукашенко поедет в Сочи, где, как утверждают российские источники, его ждет «трудный разговор». В официальных заявлениях Москвы говорится, что Путин «хочет детально обсудить сотрудничество России и Беларуси». Все указывает на то, что двусторонние отношения между странами в ближайшее время претерпят серьезных изменений.

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Аналитики, связанные с Кремлем, раскрыли детали минской встречи, о которых не сообщали СМИ.

«Лукашенко говорил об экономических проблемах. Попросил, чтобы Россия профинансировала часть внешнего долга Беларуси. Путин ответил, что все можно уладить, но только если будут проведены конкретные шаги для дальнейшей интеграции в рамках СГРБ и Беларусь поддержит эти шаги», - сказал Rzeczpospolita профессор Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики.

По словам эксперта, который входит в специальную группу при Совете Федерации, в Сочи Путин хочет услышать от Лукашенко его мысли о дальнейшей интеграции.

«В противном случае, без экономической помощи России государственность Беларуси не имеет шансов на существование», - сказал Суздальцев.

Союзное государство появилось на свет в Кремле в апреле 1997 года, когда тогдашний президент РФ Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали устав союза. Российские и беларуские аналитики считают, что Лукашенко поставил свою подпись на документе, рассчитывая, что после ухода от дел тяжело больного российского лидера он сам займет его место. Тогда беларуский президент подписал заявление о намерении ввести совместные с Россией государственные символы, общую валюту, общую юридическую систему, а также создать единый парламент и правительство. Это означало бы полное вхождение Беларуси в состав России. Интеграция стала тормозить, когда в Кремль пришел Путин.

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«СГРБ будет иметь продолжение. В Москве об этом громко не говорят, но работа продолжается. Правда, никаких деталей рассказать не могу. С Лукашенко не просто вести разговор, много вещей он блокирует», - сказал польскому изданию председатель прокремлевского Центра политической информации Алексей Мухин.

«Когда-то в Украине все начиналось с прославления Степана Бандеры и Романа Шухевича. Похожие симптомы этой болезни наблюдаются и в Беларуси. Ее государственная система ослабла, и благодаря этому националисты начали искать национальное сасознание», - добавил он.

Издание добавляет, что символичным является также окончание работы посла России в Минске Александра Сурикова, который в ближайшее время должен вернуться домой. Несколько дней назад он предложил впустить в Беларусь российских пограничников, чтобы они работали на границе со странами ЕС. По его словам, это должно помочь перекрыть поток «запрещенных товаров» в Россию, за что Москва уже несколько лет ругает Минск. Российский посол также заявил, что Беларусь должна продать России свои системы газоснабжения. Так беларусы якобы смогли бы покупать газ по той цене, которая установлена внутри РФ. Однако, это также означало бы полную монополию «Газпрома» в стране, поскольку Лукашенко уже продал российской компании все беларуские ГТС.

Вместо Сурикова в Минск должен приехать связанный с российскими спецслужбами Михаил Бабич, которого часто называют «посланником Путина по спецзаданиям». По распоряжению Кремля в 2002-2003 годах он возглавлял правительство Чечни. Позже он стал членом Совета безопасности РФ и активно поддерживал аннексию украинского Крыма. Москва хотела его посадить также в кресло посла в Киеве, но Украина отказалась принимать его кандидатуру.

«В Минске он будет добиваться размещения в Беларуси постоянной российской военной базы, от чего Лукашенко отказался в 2015 году. Россия не смирилась с этим. Она делает все, чтобы максимально сделать Беларусь зависимой от себя, лишить ее любого пространства для маневров», - сказал беларуский политолог Павел Усов.