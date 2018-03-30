Лукашенко призвал белорусских производителей искать замену российскому рынку

С 31 марта Россельхознадзор вводит запрет на поставку молочной продукции ряда белорусских предприятий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал предпринимателей искать новые рынки сбыта в условиях проблем с поставками продукции в РФ.

Как сообщает агентство БЕЛТА, соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области.

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"Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с Президентом (России - ред) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси негативно оценивает решение России импортировать сухое молоко из Новой Зеландии.

"Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", - подчеркнул Лукашенко.

Отмечается, что тема о поставках белорусской молочной продукции в РФ возникла на фоне информации о том, что Россельхознадзор с 31 марта запрещает поставки ряда белорусских предприятий. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Заяца, запреты вводятся без объяснений конкретных причин.

В середине марта сообщалось, что Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции животного происхождения с трех белорусских предприятий с 9 марта. Причиной запрета поставок назвали "нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС".

Ранее сроки ограничения ввоза молочной продукции из Белоруссии неоднократно менялись.