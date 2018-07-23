Президент Ирана потребовал от США "не кусать льва за хвост", в ответ Трамп "наорал" на него в Twitter

Президент Ирана потребовал от США не вмешиваться во внутренние дела его страны, в ответ Трамп пригрозил небывалыми ранее последствиями.

Президент Ирана Хасан Роухани предостерег США от войны с Тегераном и потребовал "не кусать льва за хвост".

Как пишет BBC, Хасан Роухани обратился к США во время беседы с иранскими дипломатами.

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"Америка должна знать, что перемирие с Ираном - это мать всех перемирий, а война - мать всех войн", - заявил Роухани.

Он отметил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана, и потребовал "не кусать льва за хвост, ведь это приведет только к сожалениям".

Президент США Дональд Трамп меньше чем через сутки ответил на странице в Twitter постом с угрозами, целиком написанным заглавными буквами.

"Никогда в жизни не угрожайте США опять, иначе будете страдать от последствий, каких вы еще не видели за небольшую историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие заявления о насилии и смерти. Будьте осторожны!", - написал президент США.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

Роухани пока не ответил на заявление Трампа.

Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

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После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана, а затем потребовали от государств-союзников к 4 ноября прекратить покупать нефть у Ирана, заявив, что в противном случае введут санкции против закупщиков.

В частности, США направили предупреждения ряду японских компаний с требованием свести закупки нефти у Ирана к нулю.

После этого стало известно, что Япония рассматривает возможность отказа от иранской нефти и в то же время начинает переговоры с тем, чтобы вывести свои компании из-под возможных санкций США, а также ищет замену иранской нефти на рынках ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как сообщал УНИАН, в мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика США в отношении Ирана не преследует цель сменить руководство этой страны ее цель - изменить поведение иранских лидеров, чтобы они прислушивались к собственному народу и прекратили деструктивное поведение в регионе.