"Изменение поведения руководства": Помпео рассказал об ожиданиях США от Ирана

По его словам, когда Иран станет нормальной нацией, это принесет успех обычным людям, иранскому народу.

Политика США в отношении Ирана не преследует смену государственного руководства в этой стране, ее цель – изменить поведение иранских лидеров, чтобы они прислушивались к собственному народу и прекратили деструктивное поведение в регионе.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью "Голосу Америки".

"Речь не идет о смене режима. Речь идет об изменении поведения государственного руководства Ирана, чтобы оно учло то, чего действительно хочет иранский народ",- отметил Помпео, обратив при этом внимание на антиправительственные протесты в Иране.

Также госсекретарь США обозначил ожидания от этих изменений, которые хотели бы увидеть в Вашингтоне.

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"Мы не хотим много от иранской власти, просто ведите себя как нормальное руководство, не грабьте свой народ, не растрачивайте народные деньги на эти авантюры в Сирии и Йемене, а также в Ливане и Ираке и так далее по списку, управляйте своим народом, стройте великую нацию, используйте ресурсы, которые вы имеете для этого. Это все, чего мы ожидаем", - отметил глава Государственного департамента.

Он подчеркнул, что если Иран станет нормальной нацией, это принесет успех обычным людям, иранскому народу.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из заключенного в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе. Она предусматривает отмену санкций против Тегерана, разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание страны не разрабатывать ядерное оружие.

Евросоюз заявил о намерении спасти соглашение. Еврокомиссия объявила также меры для защиты европейских компаний, которые занимаются бизнесом в Иране, от возможных американских санкций.