Макаревич и Шлосберг получили правозащитную премию Хельсинской группы

Об этом сообщается на официальном сайте старейшей правозащитной организации России.

Так, за мужество, проявленное в защите прав человека, премии МХГ удостоен Лев Шлосберг, общественный деятель, депутат Псковского областного собрания депутатов, чья газета "Псковская губерния" первой опубликовала данные о погибших псковких десантниках.

Премия Московской Хельсинкской группы за защиту прав человека средствами культуры и искусства будет вручена музыканту Андрею Макаревичу.

Читайте такжеМакаревич отсудил полмиллиона рублей за статью о концерте для украинских военных, которого не былоТакже Московская Хельсинкская группа отметила своей премией Светлану Алексеевну Ганнушкину, председателя Комитета «Гражданское содействие», за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение, журналиста Айдера Муждабаева за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека, Виктора Александровича Шмырова, директора музея политических репрессий «Пермь-36», за вклад в правозащитное образование, юриста правозащитной ассоциации «Агора» Рамиля Ахметгалиева, руководителя Тамбовского правозащитного центра Лидию Ефремовну Рыбину, Леонида Петрашиса, председателя общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, Сергея Шимоволоса, руководитель Нижегородского правозащитного союза, журналистку Нателлу Болтянскую

Церемония награждения лауреатов Премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека за 2014 год состоится в Москве 9 декабря.

Премия Московской Хельсинкской группы вручается с 2009 года. Среди обладателей премии прошлых лет – музыкант Юрий Шевчук, адвокаты Анна Ставицкая и Юрий Шмидт, писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, художественный руководитель ТЕАТРА.DOC Михаил Угаров, журналисты Елена Милашина, Зоя Светова, Леонид Никитинский, Кристина Горелик, правозащитница Наталья Эстемирова, убитая в 2009 году.