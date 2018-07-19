"Катаясь на спине тигра, можно оказаться у него внутри": дипломат прокомментировал переговоры Трампа и Путина

"Равновесие нарушено. А значит, мир изменится в результате борьбы. В этих условиях Украина и любая другая страна должны быть готовы к любому повороту", - считает постоянный представитель Украины при Совете Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом он написал в журнале "Новое время". "Совместная с президентом Владимиром Путиным пресс-конференция после их встречи в Финляндии сделала краткосрочные перспективы сделки с Россией еще более призрачными. Это вовсе не значит, что Вашингтон не должен или не будет разговаривать и договариваться с Москвой. Вопрос не в факте разговоров и сделок, а в их сути. Украине пока грех жаловаться. В силу ряда причин санкционная политика США в отношении России стала жестче, чем во времена президента Барака Обамы", - считает кулеба.

Он отметил, что какой бы ни была истинная мотивация президента США, он будет неустанно искать возможности разрядки отношений с Россией.

"С верой в то, что собственный гений позволит достичь наилучшей для него сделки. Любой шаг назад, как встреча в Хельсинки, будет лишь подзадоривать сделать два шага вперед. Сопротивляться этим усилиям будут американские институты и история... Идея стать президентом у Трампа была давно. А стал он им именно сейчас. История призвала Трампа в момент, когда политическая стабильность стала самым драгоценным бизнес-активом", - считает дипломат.

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Кулеба отметил, что до 2016 года стабильность мира обеспечивало равновесие двух лагерей. Китай и Россия разными способами, но стремились изменить мир. США и ЕС совместно защищали мировой порядок.

"Устав от миролюбивой возни, Москва бросила агрессивный вызов в Украине и Сирии. Трансатлантическая солидарность продолжала работать. Но теперь Америка тоже стремится к изменениям. А Евросоюз не обладает силой, способной сдерживать этот мировой реформаторский запал. Стабильность исчерпали. И возобновлять этот ресурс в обозримом будущем некому. Равновесие нарушено. А значит, мир изменится в результате борьбы. В этих условиях Украина и любая другая страна должны быть готовы к любому повороту. Важно помнить, что нестабильность — это не только риски, но и возможности. Главное грамотно увильнуть от первых и воспользоваться вторыми", - пишет Кулеба.

По его мнению, никакого желания разрядки или перестройки в России сейчас не наблюдается. Соответственной должна быть и политика в отношении ее.

“Те, кто неразумно искали силу, катаясь на спине тигра, в конце концов оказались у него внутри”,— сказал в своей инаугурационной речи президент Джон Кеннеди. Так он предостерегал страны, которые избавились от колониализма, но решили тут же склониться в сторону коммунизма, наивно полагая, что смогут контролировать дальнейшие события. Ни у кого не должно быть иллюзий насчет перспектив подзарядиться силой от нынешнего русского тигра. Даже если в какой-то момент кажется, что ты уверенно сидишь у него на спине, твоя участь предрешена. Время разрядки еще не пришло", - подытожил Кулеба.

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