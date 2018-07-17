Chicago Tribune: Трамп сплясал под дудку Путина

Американский президент соглашался с любым абсурдом, который только озвучивал российский автократ.

Долгожданная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки оказалась действительно зрелищной. Там «Влад и Заключитель сделок» выплясывали вокруг вопросов о вмешательстве в американские выборы, об Украине и Сирии, как Фред Астер (выдающийся американский хореограф и актер – ред.). Все произошло четко по программе. Правда, эту программу написал Путин, пишет в редакционной статье лояльная к Республиканской партии газета Chicago Tribune.

Американцы и весь мир раздумывали над тем, как же Трамп выступит против Путина в вопросе российского вмешательства в американские президентские выборы. И этот интерес усилился после того, как Департамент юстиции США в конце прошлой недели эффектно обвинил 12 офицеров российской разведки в хакерских атаках против кампании Хиллари Клинтон, Демократического национального комитета и Демократического избирательного конгрессового комитета.

Саммит в Хельсинки предложил Трампу идеальную возможность прямо сказать бывшему агенту КГБ, что Америка не потерпит манипулирования ее выборами. Это сообщение хорошо резонирует со среднесрочными выборами, которые уже не за горами. Он мог быть жестким и даже неподатливим в вопросе, который стал таким большим повтором для американской демократии.

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Но вместо этого на пресс-конференции после встречи с Путиным Трамп не просто начал говорить очень подобострастно, он еще и поставил под сомнение выводы собственных разведывательных служб о попытках России повлиять на американские выборы.

«Они говорят, что это сделала Россия. А у меня здесь президент Путин, и он говорит, что это не Россия. И я не вижу ни одной причины, почему бы это была она», - сказал американский президент.

А как насчет целых 12 причин, которые в минувшую пятницу назвал Департамент юстиции США? Как быть с 12-ю обвиняемыми российскими шпионами?

«Трудно оценить, что несет больший риск: Путин-смутьян или американский президент, который отказывается поверить результатам кропотливой работы собственных разведчиков о путинских злодеяниях», - говорится в статье.

На прошлой неделе директор национальной разведки США Дэн Коутс сравнил российские киберугрозы для Америки с террористическим спектром перед атаками 11 сентября 2001 года.

«Сигналы о тревоге снова светятся красным», - сказал Коутс.

Президенту США стоит наконец усвоить, что риск реальный и зловещий. В корне методов Путина лежит лозунг: «Если обман сработал, тогда его можно использовать снова». Неспособность заметить опасность от поведения российского президента ставит в опасность Америку и ее союзников.

«Президент должен понимать, что Россия не наш союзник», - сказал спикер Белого дома и республиканец из Висконсина Пол Райан после пресс-конференции Трампа с Путиным, напомнив, что Кремль «враждебен нашим ценностям и идеям».

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Когда прозвучал вопрос об экстрадиции российских агентов в США, Путин причудливо извернулся. Он отказался отдавать американскому суду своих агентов, но предложил спецпредставителю Роберту Мюллеру приехать в Россию, чтобы просто посмотреть, как российские правоохранители будут допрашивать 12 обвиняемых в США россиян. А за это США позволят российским агентам проводить следственные действия на американской территории. Трамп должен был высмеять такую идею. Но вместо этого он назвал путинский абсурд «щедрым предложением».

Мюллер точно знает, что результаты допроса российских агентов российскими же агентами не стоят и рубля.

«Если же он и члены его команды все же решат приехать в Россию, им стоит помнить о предостережении: ни в коем случае нельзя пить чай», - пишет издание, намекая на то, как Александру Литвиненко подсыпали радиоактивный полоний в чашку чая.