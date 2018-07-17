На встрече с Путиным Трамп отказался от большинства подготовленных в Белом доме заявлений – СМИ

Советники Трампа призывали его занять жесткую позицию на переговорах с российским лидером, но он сделал все по-своему.

Сотрудники администрации президента США подготовили для американского лидера Дональда Трампа около 100 страниц материалов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, однако Трамп проигнорировал их большую часть.

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Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на осведомленный источник, знакомый с обсуждениями и подготовкой к саммиту в Хельсинки. По его словам, итоговые заявления Трампа противоречили подготовленному плану.

В информационных материалах Белого дома, как отмечается, говорилось о жесткой позиции по отношению к Путину.

Еще одно лицо, знакомое с подготовкой к саммиту, также рассказало журналистам, что окружение Трампа призывало его занять жесткую позицию по отношению к российскому лидеру.

Советники американского президента акцентировали внимание на вопросах аннексии Крыма и вмешательство в американские выборы, но Трамп решил действовать на саммите по-своему.

По словам неназванного чиновника Белого дома, Трамп в выходные перед саммитом дал понять, что встреча с Путиным для него интереснее, чем недавняя встреча с союзниками по НАТО в Брюсселе.

«Ему понравился саммит с Ким Чен Ыном… Он думает, что он может сесть рядом с такими ребятами, польстить им и заключить сделку», - заключил источник издания.

Ранее однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.

По их словам, во время пресс-конференции Трамп не сказал ни одного критического слова о России по тем вопросам, которые привели к ухудшению отношений между странами.

Напомним, 16 июля, Путин и Трамп провели встречу в Хельсинки. Трамп в начале встречи назвал хорошим делом возможность поладить с Россией. Беседа лидеров стран тет-а-тет продолжалась более двух часов вместо запланированных полутора.