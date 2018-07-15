"Подавай в суд на них!": премьер Британии рассказала о "жестком" совете Трампа насчет выхода из ЕС

Великобритания должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Такое решение было принято после референдума, состоявшегося в июне 2016 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп сказал ей, что она должна "подать в суд" на Европейский союз на переговорах по поводу выхода Великобритании из ЕС.

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Как передает Радио Свобода, Трамп сообщил журналистам 13 июля на совместной пресс-конференции с Мэй, что он дал британскому лидеру предложение, которое она сочла слишком "жестоким".

15 июля на вопрос корреспондента Би-би-си, что это было за предложение, Мэй ответила: "Он сказал мне, что я должна подать в суд на ЕС. Не вступай в переговоры, подавай в суд на них!" Она также уточнила, что президент также сказал на этой пресс-конференции: "Не уходите от переговоров. Иначе вы застрянете!".

Великобритания должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Такое решение было принято после референдума, состоявшегося в июне 2016 года, который небольшим количеством голосов утвердил предложение о выходе страны из Европейского союза.