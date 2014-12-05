В Махачкале загорелось здание управления ФСБ

17:17, 05 декабря 2014
Мир
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В центре Махачкалы горит крыша здания УФСБ РФ по Дагестану.

Загорелась крыша здания / vk.com

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.

"Причины пожара неизвестны", - отметил собеседник.

В ГУ МЧС РФ по Дагестану сообщили, что на место выехали пять пожарных машин. Обстановка уточняется.

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