В Махачкале загорелось здание управления ФСБ

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.

"Причины пожара неизвестны", - отметил собеседник.

В ГУ МЧС РФ по Дагестану сообщили, что на место выехали пять пожарных машин. Обстановка уточняется.

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