В Афганистане увеличится количество украинских военных

01:47, 09 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил председатель представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

"Указом президента много лет назад было определено, что граница нашего участия – до 35 военнослужащих. Мы к этому времени еще не выбрали эту квоту. Сейчас будет почти 30 человек в разных направлениях, в разных провинциях, с разными иностранными контингентами. Мы просто выполняем свои обязанности, как партнеры, которые пообещали помочь альянсу, там много партнеров, не только Украина, и этой стране выйти из этой ситуации, в которой она десятилетиями находится", - сказал он.

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По словам Пристайко, президент Украины Петр Порошенко примет участие во встрече всех участников операции "Решительная поддержка".

Сообщалось, что количество украинских военнослужащих в Афганистане вырастет от 11 до 29 человек.

Напомним, президент Афганистана объявил об официальном прекращении перемирия с "Талибаном", однако призвал членов группировки к мирному диалогу. Такое заявление Ашраф Гани сделал в Кабуле.

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Теги: #Афганистан#украинские военные